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〈南部〉「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮

2017-03-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市林園區是台灣洋蔥的原鄉，但是受去年三個颱風影響，今年產量大減，只剩三分之一，是四十年來最慘，十五公斤飆漲達五百多元，近來回穩到三百元，大又好吃遠近馳名，業者趕來產地大搶貨，市面上買不到。

林園區農會總幹事黃世明說，林園位於高屏溪出海口，濱海沙質土性偏鹹，經年累月海風吹拂，又有充足陽光照耀，早在日治時代就種洋蔥，引進日本技術與種子，迄今長達一甲子，逐漸拓展至屏東地區，堪稱是台灣洋蔥原鄉。

黃世明說，林園洋蔥比屏東洋蔥好吃，脆甜爽口、纖維細緻、多汁不嗆辣，體型也大一倍，成熟洋蔥重達一斤，品種有黃、白、紅三種，各有特色及適合的料理，廣受喜愛，年經濟產值五千多萬元。

近年氣候異常，農民去年八月起播種，接連三個颱風來襲，過後又陰雨綿綿，連續播種三、四次，直到十月已無種子，連苗場也來不及繁殖，農民改種稻米，以致今年洋蔥產量大減，面積從一百公頃變成卅公頃，產量也只剩三分之一，是四十年來最慘。

僅產地買得到 週日辦洋蔥節

洋蔥量少價揚，農曆過年十五公斤飆漲到五百多元，創下歷史天價，但因今年產季延後，隨著屏東洋蔥三月盛產，價格回穩到十五公斤三百元。而林園洋蔥大顆好吃，遠近馳名，餐廳業者來產地大搶貨，一般民眾市面上買不到，只能來產地購買，區公所週日將舉辦洋蔥節，歡迎大家共襄盛舉。

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  • 林園洋蔥遠近馳名，農人忙著採收，但今年遭遇40年來最慘減產，餐廳業者趕來產地大搶貨，市面上買不到。（記者陳文嬋攝）

    林園洋蔥遠近馳名，農人忙著採收，但今年遭遇40年來最慘減產，餐廳業者趕來產地大搶貨，市面上買不到。（記者陳文嬋攝）

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