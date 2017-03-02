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〈南部〉台東社會宅動土 明年中完工

2017-03-02

〔記者張存薇／台東報導〕「台東縣社會住宅─安居家園」昨動工，預計明年中完工，提供四十三戶有居住需求、又符合資格者利用，由於第一階段登記者約卅戶，社會處計畫下半年公告開放第二波申請。

台東縣長黃健庭、國有財產署台東辦事處主任蕭煇俊等人昨天為「安居家園」動土，縣長黃健庭指出，國有財產署同意無償撥用台東市九筆土地，興建「只租不售的」社會住宅，且租金約為市場行情的五、六成，而康樂火車站旁、平價的三百戶幸福住宅則預計近期動工。

安居家園基地位於台東市中華路及四維路交叉路口巷內，基地總面積約兩千一百平方公尺，總經費一億八千萬元，將規興建兩棟地下一層、地上五及六層的建築，除社福團體辦公室及店鋪外，將可提供兩房型卅三戶及三房型十戶，每月租金約在四千三百元至六千元之間。

社會處指出，申請者須為縣民，且家戶人口內無自用住宅或無申請租金補貼，家庭所得總額平均分配全家人口、平均每人每月不超過台東縣當年度公告最低生活費標準三倍者，不動產與動產也需符合相關規定，為一般戶，優惠戶包括入低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女三人以上、身心障礙者，亦需符合相關規定。

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