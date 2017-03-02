〈南部〉台東環盟北上取經 成立零垃圾教育中心

2017-03-02

〔記者王秀亭／台東報導〕台東垃圾無法外運代燒，各鄉鎮掩埋場垃圾瀕臨飽和，台灣環保聯盟台東分會與南島社區大學「零垃圾教育中心」昨天啟用，盼以實際行動，降低垃圾量，縣環保局廢棄物管理科長林士銘表示，樂見其成，未來可相互合作，而環保局同步推動村里資收站，今年預計成立十站，已有七個里提出申請。

台灣環境保護聯盟台東分會召集人廖秋娥表示，台東垃圾問題陷入困境，只要做好資源回收，現有的垃圾量可以再減少二十至三十％，因此環盟到台北市大湖社區取經，並利用南島大社區大學空間成立「零垃圾教育中心」，示範資源回收，達到垃圾減量甚至零垃圾的目標。

「開始做就發現問題。」廖秋娥指出，目前發現塑膠類製品是回收物，例如乾淨垃圾袋、保麗龍、泡棉等，但台東市清潔隊資源回收車卻時常不收，聯絡台東回收廠商協助，也因無「去化」管道而不收；廚餘應生、熟廚餘分開處理等問題都待解決。

林士銘坦言，台東塑膠類回收物「去化」管道確實出現問題，導致清潔隊員擔心即使回收也會堆在資源回收場裡，而造成困擾，會再對各鄉鎮清潔隊員加強教育，並試圖解決縣內塑膠類回收物的去化管道。

零垃圾教育中心目前有廢紙、鐵罐、鋁罐、廢紙容器、廢塑膠容器、費電子電器、廢資訊物品、廢電池、光碟片、乾淨保麗龍、廢玻璃容器、費照明光源、舊衣物，及生、熟廚餘等類，每星期二、四、五、六下午六時三十分至八時三十分開放，民眾可帶著家中資源回收物到中心。

廖秋娥說，零垃圾教育中心會對前來中心的民眾，進行有關資源分類的教育，亦盼將收到的資源，建立完整的處理機制，進一步達到垃圾減量、物盡其用。

林士明表示，環保局也將設置十個村里資源回收站，零垃圾教育中心的成立將有助於垃圾減量，未來可與台東縣環境教育中心合作，共同建立一個平台，一起推動資源回收。