〈南部〉屏東奪金率最高運動 木球將普及化

2017-03-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣在去年全國中學運動會中拿下十面金牌，其中有四面就是木球項目，為了讓木球運動更加普及，屏東縣體育會木球委員會與屏東縣體發中心合作，把樂樂木球屏東納入普及運動比賽項目之一，預計四月份開始分別在新圍國小、四林國小、車城國小舉辦賽事，並在五月舉行全縣總決賽。

4月辦比賽 5月全縣總決賽

屏東縣的木球除在全中運亮眼表現，在全民運動會中，全縣拿到六面金牌，其中三面就是木球項目，木球可以說是屏東的強項，奪金率相當高，目前約有三十所國中小推行。

屏縣體發中心主任李達平表示，因為少子化，孩子在學校可能無法組成籃球隊、足球隊，樂樂盃應運而生，在木球委員會熱力推動下，「樂樂木球」一個人就能玩，且其運動傷害低，是手腦並用的運動，在少子化、高齡化的社會中老少咸宜。

屏東木球委員會主委林信成昨天也特別捐贈五十套「樂樂木球」球具，林信成說，木球運動是台灣人發明的國際級比賽，今年也特地下鄉在屏東線的北、中、南舉辦賽事，希望能藉此拋磚引玉，讓木球運動扎根，期待屏東孕育更多優秀選手為國爭光。