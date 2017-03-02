〈南部〉台東擴大限塑上路 管制對象7類變14類

2017-03-02

〔記者王秀亭／台東報導〕台東擴大限塑政策昨天開始推動，家戶垃圾進垃圾車需使用透明垃圾袋外，購物用塑膠袋管制對象也由量販店、超市等七大類，擴增至飲料店、藥妝店、西點麵包店等十四大類，縣環保局在推動首日派員到中華路商圈進行宣導，環保局表示，環保署預定明年起時實施擴大購物用塑膠袋管制對象，台東縣因垃圾問題嚴重而率先推動。

環局宣導籲配合

環保局稽查人員昨天上午在台東市中華路商圈，了解飲料店、藥妝店等新增購物用塑膠袋管制的店家實施情況，多數店家仍未改採付費取得購物塑膠袋機制，稽查人員逐一發放傳單宣導，提醒業者未來應採消費者付費購買塑膠袋機制。

全國明年實施

環保局副局長陳炳伸表示，台東縣一年產出含資源回收物的垃圾量約八萬八千公噸，塑膠類物質就佔了十二％，為減少塑膠垃圾量，環保署定明年起擴大實施的付費取的塑膠袋對象，由原本七大類擴增為十四大類，台東縣提前在昨天起實施，讓民眾及業者都有足夠的緩衝及適應期。

丟垃圾須用透明垃圾袋

另外，環保局日前宣布昨起民眾丟垃圾須使用透明垃圾袋，讓不少民眾措手不及，直說之前大量購入不透明垃圾袋，還有好多沒使用，突然要改透明垃圾袋，不透明垃圾袋不就浪費了，透明垃圾袋的定義，及購買地點也不清楚，讓人無所適從。

目前為宣導期 7月起開罰

陳炳伸解釋，三月一日至六月三十日都是家戶垃圾使用透明垃圾袋的宣導期，這段期間垃圾車不拒收、不開罰，但呼籲民眾配合使用，七月一日起不透明垃圾袋進垃圾車，才會開罰一千二百元至六千元，而透明垃圾袋只要可以讓清潔人員看清內容物即可，淡藍、淡粉、淡紫，或淡白色皆可，近期會再向販賣垃圾袋的各種通路加強宣導。