〈南部〉安南土壤液化 地基改良灌漿不一

2017-03-02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕灌漿要灌多深？安南區土壤液化民宅正展開地基改良工程，但官方的地質調查基礎資料尚未出爐，目前五十三幢、五百多戶民宅，至少有五組包商受委託施作，從灌四米至六米深都有，官方、包商與進駐社區研究的成大都計系學生團隊的見解，莫衷一是，居民只好無奈抱持「有灌有保佑」！

○二○六地震「震」出民宅土壤液化問題，市府匡列五億元進行改善，但土壤液化改善方法各有見解，有些包商認為灌三米深就好，但也有包商認為六米深分布才均勻。成大都計系學生團隊也曾針對土壤液化問題進駐溪頂社區研究，認為土壤液化高潛勢地區也有個別化差異，不是灌得深就能改善地基，因此建議市府先做地質探勘，通盤考量再施工，居民也連署過，可是最後沒下文。

工務局表示，住民若有疑慮，可暫緩施工，與包商討論確定才施工，況且地基改良是整幢施作，整幢灌漿深度應該會一致，不致影響安全品質。已向中央爭取六千萬元進行地質調查，可望今年九月左右完成。