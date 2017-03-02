〈南部〉農會選舉 下營新化順利選出理監事

2017-03-02

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕台南市第十八屆基層農會昨天起陸續召開會員代表大會，選舉選區農會理事、監事和市農會代表，下營區農會兩派的代表席次只差一席最受注目，但昨日投票過程順利，警方派員蒐證。新化區農會朝野雙方代表席次僅相差三席，選情受到關注，昨天投開票過程平和，開票結果也在雙方意料之中，預計將於九日召開理監事會，選出理事長與常務監事，並聘任總幹事。

南市卅二家區農會，昨天有北門、柳營、台南地區、新化、西港、山上、官田、善化、將軍、東山、下營等十一家區農會召開會員代表大會，選舉下屆（第十八屆）理事、監事和台南市農會代表。

選情激烈的基層農會選舉，在二月十九日選出農會會員代表時，各陣營已分勝負，僅剩下營與新化的理事、監事選舉較為緊繃，下營區農會登記候聘總幹事的有黃冠霖及陳乃源，據悉兩派掌握的代表席次只差一席，理事多達十七人競選九席，監事有六人競選三席，採限制連記法選舉理、監事，過程平和順利，未來下營農會「三巨頭」將重組。

新化區農會四十五位代表昨天全數出席，經廿一票多數同意下，採限制連記法進行投票，順利選出九名理事、三名監事。現任總幹事林麗文爭取連任，與供銷部代理主任陳榮賢相隔四年再度交手，林麗文對於投票結果表示，「意料之中，欣然接受。」陳榮賢則說，選舉過程公平，農會將展開新的改革，希望未來不要再有激烈的選舉，地方平和，新化才會有發展，選舉已經結束，希望朝野和解共同合作，不分黨派促進地方繁榮。