〈南部〉遇網路酸言 唐鳳「擁抱小白」

2017-03-02

與中山大學生對談 問題辛辣

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院最年輕的政務委員唐鳳昨天與中山大學四百名年輕學子對談，透過sli.do軟體接受提問，一個半小時內湧進超過三百個問題，包括「會不會覺得政府官員是一堆老人，溝通有障礙？」、「身為跨性別者，如何面對周遭不友善的人事物？」唐鳳談笑風生地分享經驗及想法。

唐鳳說，若把數位輸入工具變得更具親近性，許多長者運用能力並不遜於年輕人，在她的經驗裡，最知道將這些數位工具整合到政府流程的，卻是很多資深政府官員及朋友。

弱勢當成個人修行 同理強勢

至於「身為跨性別者如何面對周遭不友善的人事物？」唐鳳說，每個人都有強勢及弱勢的部分，我們常常利用強勢的部分去競爭，試著壓倒別人，結果讓社會越來越疏離。她則用自己弱勢的經驗去同理較強勢的經驗，雙方即可建立連帶，「不管是跨性別、種族、年齡等各種弱勢，都可做為個人修行的方法」。

網路上對她性別與外表的攻擊，十幾年前她會有不舒服，後來則當做「精神按摩」，而她處理的方法叫「擁抱小白」，會先深呼吸讓自己冷靜下來，並找出對方較有建設性的建言，認真回應，讓對方及其他人學到唯有提出具建設性的言論，才可得到回應。

網路直播中途突槌 學校挨酸

不過演講會現場網路直播中途發電機故障，學生看不到，有人提問酸說：「這種垃圾的硬體設備，還敢自稱是一流大學？」