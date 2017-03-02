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〈南部〉高雄》為VR/AR找未來 唐鳳參與論壇

2017-03-02

軟科AVR體感產學研發聯盟成立

〔記者王榮祥／高雄報導〕國內首次VR/AR跨域體感產學高峰論壇昨天在高雄軟體園區登場，軟科AVR體感產學研發聯盟也宣告成立。與會的行政院政務委員唐鳳說，現階段VR/AR發展仍以個人為主，未來目標是能進入彼此經驗，讓一群人都有感覺。

高峰論壇由經濟部加工出口區管理處策劃，行政院南部聯合服務中心、經濟部工業局、教育部、科技部、高雄市政府等都與會，業界有智冠、智崴、宏達國際等多家知名企業，學界則有南部廿所大專院校校長與代表參與。

主辦單位規劃多場講座，分別闡述智慧體感產業發展策略與未來挑戰、虛擬實境內容發展策略與挑戰、我的高雄夢等主題，並有綜合論壇讓產官學三方交流想法，找尋更多方向與契機。

唐鳳提出跨領域概念，指已有部分學生會透過電腦修習學程，但操作性教學內容仍有困難，VR/AR未來或許可在這方面有突破，例如探索機車修理的虛擬教學。

高雄市副市長史哲也把握機會行銷高雄，他評估，著重新世代的新興或創新產業發展機會通常不在首都，因首都房價高、政經情況也確定，第二大城機會相對多，他對高雄深具信心。

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