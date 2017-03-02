〈南部〉「有台大醫院的峇里島」》國際醫療特許區 澎湖爭取中央支持

2017-03-02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖博弈公投遭居民以選票拒絕，但未來何去何從，各界不斷思考，縣長陳光復提出「澎湖國際醫療特許實驗示範區」方案，爭取中央支持，搭配滷水溫泉、不沉之海觀光，兼顧觀光與醫療提升，盼望成為澎湖火車頭產業。

近年來，中國、韓國、泰國、新加坡等國家紛紛致力於發展國際醫療，推出醫療旅套裝行程，連結產業鏈，創造就業機會及衍生相關附加價值的產業。台灣醫療技術、品質向來為國際認可，費用相對低廉，發展觀光醫療潛力無窮。

澎湖是公認的美麗觀光島嶼，發展觀光醫療，兼具養生及短期療養，醫院就在觀光區中，可打造為「擁有台大醫院的峇里島」。在台灣之外，建立特許區開放部分法令影響最小，也不影響健保體系及醫療床數人力配置。擁有國際機場直飛航線，發展國際醫療硬體已有初步規模。

澎湖縣政府說，醫療園區預定為六年計畫，與健保給付區隔，以自費為主。醫療簽證由十五天延長為四十五天，並推動復健長照服務產業的國際醫療、建立醫療平台媒合特殊醫療服務。國外先進國家及歐盟通過，台灣尚未核可，特許在區內使用於特定病人；病情危急病人使用恩慈療法者得放寬審查標準，在區內使用。區內開放臨床試驗可及於外國病患，簡化全球未上市試驗用藥或醫材臨床試驗申請。