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〈南部〉《觀察筆記》高雄加油

2017-03-02

就是要交通大建設。

了解高雄的發展脈絡，認識這座城市廣大幅員，知道過去、現在與未來，熟悉重工業、石化業、加工區的大貨車、貨櫃車在公路上的擁擠，就會懂得為何陳菊市長致力營造「宜居城市」。

看到台中市長宣布，人口要在年底趕上高雄，不禁想分析會被趕上的原因。交通嗎？

是的。台中有便捷的交通網。高雄現有的吸引力強或弱？做為唯二的院轄市之一，猛揮重北輕南大旗，一直罔效，即使中央易幟在民進黨主政，高雄淵源者當了閣揆下，似乎難以扭轉。

那樣的政治成見，緩慢了交通，延擱地方經濟活動，原地踱步多少年？徒然眼睜睜看中北部城市崛起。

那是無力感的困惑心情，但是，今年有了好的轉機，爭取捷運新環線、國十延伸到六龜跟輕軌，都會革高雄的命來大躍進。

有互通的交通網，才會更宜居更值得投資高雄！（資深記者黃明裕）

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