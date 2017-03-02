〈南部〉台東農會理監事改選 東區農理事長未連任
〔記者張存薇／台東報導〕台東農會會員代表大會昨天由台東、太麻里地區農會率先登場，東區農部分，現任績優總幹事李建通獲多數支持，連任無問題，議員兼理事長吳景槐未掌握過半理事，無法續任。
太麻里原民拿下4席理事
太麻里部分，原、漢當選理事比率為四比五，另有一原住民獲選監事，創當地農會新高，也牽動候聘總幹事結果，原各界較看好的推廣部主任許銘璜能否如願，有變數。
昨天上午東區農召開會員代表大會，雖然總幹事單一候聘，但因東區農長期以來都有派系糾葛，選情仍複雜，李建通掌握三分之二會員代表，不過餘三分之一仍提出理事選舉採「限制連記法」，也就是九名理事、每人最多投四人，最後李建通掌握至少六席，連任無問題。
吳景槐雖登記參選理事，但無法獲過半支持，最後把理事機會讓給同陣營其他人，理事當選名單為楊才松、楊招信、李國平、田丁福、呂東發、王景昌、莊政雄、李家澤、陳慶龍，得票數最高的楊招信可望當選理事長。監事當選人為李興明、陳宗誠、簡景祥。
太麻里地區農會有四十五位會員代表，原、漢席次廿二比廿三，這次選舉原民代表大團結，結果跌破外界眼鏡，獲選四名理事、一名監事，也影響許銘璜、信用部大出納莊慶輝、供銷部主任卓新明三位總幹事候聘人最後結果，八日理事開會見真章。
太麻里理事當選人有陳金安、廖重明、陳清朗、溫瑞仁、黃玄忠、許水華、高春花、林明裕、許來助；監事郭文星、邱嘉半、林衫主。
今天包括池上鄉、關山鎮、鹿野地區農會將陸續召開會員代表大會，海線長濱鄉、成功鎮、東河鄉農會三日召開，而八到十日則為各農會召開理事會，選舉理事長、候聘總幹事。
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