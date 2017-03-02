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〈台北都會〉用地不合法 40年溫泉老店將歇業

2017-03-02

〔記者張議晨、黃建豪／台北報導〕台北市行義路四十年老字號天祥溫泉將於四月歇業，業者稱是因為靠近河川地，無法取得溫泉標章。都市發展局說明，天祥溫泉位於河川地，除非換地經營，不然依照水利法就是不合法。但紗帽山溫泉協會榮譽理事長何堅漢說，天祥溫泉業者因為在原址開發不符成本利益，只是要暫時歇業，易地尋求新址開發。

天祥溫泉要關門，做為主管機關的產業發展局表示，行義路溫泉業者多位於保護區，就算市府正著手劃設讓業者合法營業的溫泉產業特定專用區，但天祥溫泉因位於河川地，在都市計畫審議委員會中並不順利，導致業者無法向觀光傳播局申請溫泉標章。

觀傳局更指出，行義路溫泉業者引水源頭在陽明山國家公園範圍，都是私自偷接，預計三月底由台北自來水事業處辦理溫泉取供事業，就會由市府統一供水。北水處表示，目前正在辦理開發許可，預估五月後統一取供行義路溫泉用水，業者須申請水權，否則未來可能由水利署或市府單位強硬取締。

何堅漢說，天祥溫泉若要在原址開發，因位處行水區，勢必需往後退縮五米，且該地坡度還達卅％，再加上建蔽率、容積率換算，在舊址開發，開發總面積恐不符開發利益，業者才尋求暫時歇業，易地尋求新址開發。記者致電天祥溫泉，僅由劉姓店員接聽電話，但她稱老闆不在無法證實。

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