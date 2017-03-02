〈台北都會〉跟超商合作 悠遊卡可集點享優惠

2017-03-02

〔記者陳紜甄／台北報導〕因應多卡競爭，悠遊卡公司表示，今年是悠遊卡的轉型年，悠遊卡將從交通支付工具轉型為會員經營工具。因此，悠遊卡、萊爾富與點鑽UUPON公司昨宣布合作，首度推出會員集點的Hi Café悠遊卡。民眾即日起至今年底，持該卡至萊爾富門市購買咖啡，即享八折優惠。

截至一○五年度為止，悠遊卡發卡量達六千萬張。但悠遊卡公司表示，悠遊卡原是一卡獨大，但現在面臨多卡競爭，因此定調二○一七年為悠遊卡轉型年。並指出，悠遊卡未來目標是讓持卡人享有最大的便利與特色，持卡人除了可持該卡進行小額消費，也可集點換紅利商品。

萊爾富表示，Hi Café悠遊卡為三方首度合作，業界推出的首張咖啡悠遊聯名卡。該卡為目前超商消費回饋最高的聯名卡，持該卡至全台萊爾富門市消費，就可累積兩種點數：消費滿廿元累積Hi點一點；消費滿五十元則可累積UUPON點數一點。持Hi點可至萊爾富門市兌換指定點數對應的紅利商品；持UUPON點數可至UUPON通路兌換紅利商品、折抵電信費或MOD看片金。

悠遊卡公司表示，未來還會與OK便利商店以及百貨公司合作推出會員點數悠遊卡。