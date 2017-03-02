〈台北都會〉林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
設計不耐久 要打掉重練
〔記者張凱翔／台北報導〕台北燈節結束後，在地商圈打算認養風靡市民的林默娘花燈，讓她雙眼裝攝影機當「直播妹」。但西門徒步區發展促進會理事長劉家鑫坦言，林默娘原始設計不耐久，從燈節亮相算起最多只能撐一個月，市長柯文哲私下卻希望能撐到世大運，整座燈籠因此要打掉重練補強，導致頭部可能沒空間放攝影機，雖然有點可惜，但仍希望林默娘能繼續守護西門町。
西門徒步區發展促進會表示，四年多前看到韋宗成的漫畫《冥戰錄》，描寫少女林默娘冒險的故事，有很多場景都在西門町，包括天后宮、鴨肉扁等場景都畫得栩栩如生，當下就決定要請林默娘當西門町的守護神，幾年下來也辦了多場角色扮演的比賽，這也是西門町花燈遊行會有林默娘的典故。
頭部放攝影機 可能不行
劉家鑫說，在燈節過後，民眾對林默娘和西門町的品牌連結印象更深刻，促進會才會想要認養花燈，原本構想要讓林默娘當「直播妹」，讓她眼睛裝攝影機轉播西門一號出口廣場的各種活動，放在網路、廣告看板上直播。但觀傳局說如果商圈打算認養，柯文哲希望林默娘能撐到八月世大運，因此林默娘有可能整個打掉重練，頭部結構補強後能不能裝攝影機也成未知數。
是否贊助 商家重新考慮
劉家鑫說，聽到林默娘結構補強後可能不直播，間接影響廠商贊助意願，促進會經費有限，保養林默娘的花費要靠當地商家贊助，原本想靠直播達到廣告露出的商家，現在有些人正在重新考慮是否贊助。另外，補強結構的費用要花多少、誰出錢，仍在與觀傳局討論當中。
觀傳局副局長陳譽馨表示，有商圈要認養當然樂觀其成，但結構補強的費用還在估算，要等確定數字出來才能與商圈談下一步計畫。
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