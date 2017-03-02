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〈台北都會〉花況不佳 學者：應提早培株施肥

2017-03-02

公園處砸千萬買花補門面

〔記者張凱翔、黃建豪／台北報導〕今年北市府與台大首度合辦「二○一七台北杜鵑花季」，但今年暖冬攪局，北市原種的四十萬株杜鵑花開得稀稀落落，市府只好再砸近千萬買十萬五千株平戶杜鵑補門面。台大園藝系主任張育森說，花開得茂不茂盛雖然主要是看天氣，但可透過提早培養花株、增量施肥來讓花開得有面子，公園處應提早準備。

柯市府想師法日本、荷蘭用賞花營造觀光效應，但今年杜鵑花季遭遇暖冬，讓原本在新生南路、仁愛路和羅斯福路上的四十萬株花開不到二成。為補足面子，柯市府再花九四二萬元，買十萬五千株盆缽平戶杜鵑，分別放在大安森林公園、新生南路、仁愛路和羅斯福路分隔島上，免得花株稀疏太落漆。

張育森說，杜鵑花苞會在攝氏五度到八度之間蓄勢待發，等三月十七、八度時就會春暖花開，但今年氣候先暖後凍讓部分杜鵑先開，才會讓花況稀稀落落。但近年暖冬成為常態，如果要讓花季期間都開得茂盛整齊，一定要預先培植花株確保花量足夠，再透過增量施肥控制開花時間，而且要修剪枝椏讓花整齊，視覺效果才會有怒放的感覺。

公園處青年公園管理所主任楊淑惠表示，新購的十萬五千株杜鵑花都是去年才種，大安森林公園去年九月種植，羅斯福路和新生南路則是去年七月至十月陸續補上，因此開花狀況今年不是太好，明年只要天候穩定，就能在三月正常綻放。公園處長黃立遠表示，預計要到三月中花才會開到五成，民眾若要賞花可先到大安森林公園舞台區。

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  • 受暖冬影響杜鵑花開得稀稀落落，學者認為可透過提早培養花株、增量施肥來讓花開得有面子，公園處應提早準備。（記者張凱翔攝）

    受暖冬影響杜鵑花開得稀稀落落，學者認為可透過提早培養花株、增量施肥來讓花開得有面子，公園處應提早準備。（記者張凱翔攝）

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