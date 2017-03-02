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〈台北都會〉熱鬧一個月 台北杜鵑花季起跑

2017-03-02

溫羅汀商圈、獨立書店也加入

〔記者張凱翔／台北報導〕北市首度以市花杜鵑花為主題，和台大杜鵑花節合辦「二○一七台北杜鵑花季」，一系列音樂節、Live House表演、戶外文化導覽、講座與創意市集和賞花活動昨日正式起跑，範圍從自來水園區、溫羅汀商圈到大安森林公園，結合周邊商圈、獨立書店等資源，活動將持續一個月。

台北市長柯文哲說，就像東京有櫻花、阿姆斯特丹有鬱金香一樣，台北市的杜鵑花，也該讓人有直接聯想的城市印象。北市副市長陳景峻說，花季舉辦音樂會、講座和賞花活動，讓杜鵑花不只是個盆景，也要成為北市的意象，讓大家特地來台北賞花，就像櫻花能象徵日本帶來觀光效應一樣。

台大、台科大、台師大 逗鬧熱

北市觀傳局說，為了推廣杜鵑花，去年特別邀請日本知名攝影家蜷川實花拍攝「杜鵑花」，製成限定版悠遊卡，今年更以「杜鵑花」為創意發想，結合台大杜鵑花節，串連台大、台科大、台師大三校，讓賞花和活動範圍擴展至自來水園區、溫羅汀商圈和大安森林公園等，舉辦包括野餐草地音樂節、八家Live House卅六場表演、市集園遊會等。

南區8家Live House 36場表演

台大自一九九七年起開始舉辦杜鵑花節迄今近二十年，內容包括學系博覽會、社團聯展、學術標本館開放參觀以及表演活動，這次還增加校園文化、生態與歷史導覽活動，就是為了吸引各地高中生認識台大，去年起邀台灣師範大學和台灣科技大學一同參與。

台北杜鵑花季由台大畢業正妹翁滋蔓擔任代言，她說杜鵑花節是她在台大每年最期待的節日，滿城的杜鵑花洋溢著春天浪漫的氣息，讓她特別想談戀愛，看到杜鵑花能從台大綻放到整個北市，希望能與市民共度一個浪漫的春天。

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  • 台北杜鵑花季三月開跑，各項活動將持續整整一個月，北市府找台大畢業正妹翁滋蔓擔任代言人。（記者張凱翔攝）

    台北杜鵑花季三月開跑，各項活動將持續整整一個月，北市府找台大畢業正妹翁滋蔓擔任代言人。（記者張凱翔攝）

  • 台北杜鵑花季活動介紹

    台北杜鵑花季活動介紹

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