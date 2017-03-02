〈台北都會〉保健食品誇很大 麗基被罰75次

2017-03-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局公布一○五年食品、藥物及化妝品違規廣告，中和區麗基公司買斷「愛之味健字號紅神孅」健康食品，自製廣告宣稱「持續使用十週可減少體脂肪十二．八％、降低體重二％」，誇大產品療效，去年共接獲七十五件罰單，總罰金一百一十五萬元。

衛生局副局長許朝程說明，麗基公司向愛之味買斷「愛之味健字號紅神孅」保健食品，該產品經中央核准，僅能刊登「根據動物實驗證實，有助於減少體脂肪形成」內容，但麗基公司自行誇大功效，透過電視購物、網路等平台，宣稱「持續十週減少體脂肪十二．八％、降低體重二％，一天四顆沒有副作用，六瓶減少六公斤」等誇張廣告詞句，遭全國各衛生機關查辦，彙整至公司登記地新北市衛生局追辦，依違反健康食品管理法第十四條第一項規定，開出七十五張罰單，罰金總計一百一十五萬元。

記者致電麗基公司，客服人員僅強調產品經過認證，對於廣告違規被裁罰事宜，皆表明不清楚。

愛之味公司表示，「愛之味健字號紅神孅」健康食品已被麗基公司買斷，對方要如何行銷販售，均與該公司無關。