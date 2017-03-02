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〈台北都會〉全國首座燈塔文物館 基隆揭幕

2017-03-02

基隆燈塔也將開放

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部航港局成立五週年，昨天在基隆成立全國第一座燈塔文物館，航港局副局長李雲萬表示，全台三十六座燈塔，目前已開放十二座，今年預計再開放基隆燈塔和澎湖七美燈塔，讓更多人親近燈塔，感受燈塔之美。

金門烏坵燈塔 可望復燈

另外，民國四十三年因兩岸情勢緊張而熄燈的金門烏坵燈塔，航港局去年展開復燈計畫，目前正配合軍方期程進行規劃設計，也可望於今年重新綻放光芒。

航港局指出，我國燈塔建設至今已有一百四十九年歷史，每年參觀燈塔者，達一百二十萬人次。燈塔文物館是利用基隆港材料配件庫改造，館內展示逾六十種白熱燈、燈芯油燈、乙炔燈等，各式隨不同年代發展演進的燈器，每個燈塔器物斑駁的痕跡，都述說著一段段歷史回憶。

看守燈塔三十六載的燈塔員林忠發，駐守過彭佳嶼、富貴角、三貂嶺、花蓮等十個燈塔，對各式燈具如數家珍。他說，看守燈塔可以欣賞優美風景，沉澱心情、紓解壓力，閒暇時能浮潛、釣魚、欣賞候鳥。他特別提到，從外島看本島，另有一種美感，儘管現在船隻都有導航設備不怕迷途，但燈塔還是有穩定人心的作用，「看到燈塔就知道到家了。」

李雲萬表示，在燈塔文物館周邊有白米甕砲台、基隆燈塔、仙洞巖、基隆築港殉職者紀念碑、球子山燈塔（第一座國人自行設計、施工的燈塔）等景點，航港局將進一步與基隆市府合作，串聯成為觀光廊帶，活絡地方資源。

燈塔文物館位於基隆市中山區光華路十一號，週一休館，開放時間為上午十點至十二點，下午二點至四點，採預約申請制，須於七天前申請，限十人以上團體參觀，預約電話：02-89786817。

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  • 基隆燈塔今年可望開放。 （記者林欣漢攝）

    基隆燈塔今年可望開放。 （記者林欣漢攝）

  • 看守燈塔三十六載的燈塔員林忠發，對各式燈具如數家珍。（記者林欣漢攝）

    看守燈塔三十六載的燈塔員林忠發，對各式燈具如數家珍。（記者林欣漢攝）

  • 全國首座燈塔文物館在基隆揭幕。（記者林欣漢攝）

    全國首座燈塔文物館在基隆揭幕。（記者林欣漢攝）

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