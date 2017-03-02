〈台北都會〉農會大戰 莊派大勝奪回士林區
2017-03-02
〔記者黃建豪／台北報導〕基層農會改選，長年深耕農會系統的士林區莊派，由台北市農會前理事長莊龍彥領軍，目標在九個區農會中獲得多數支持，以重掌市農會。昨已確定奪回最關鍵的士林區，將由莊龍彥徒弟葉文忠回任士林區農會理事長。莊龍彥表示，市農會理事長一職他勝券在握，已經在考慮重掌農會後的農務發展。至於現任士林區農會理事長郭萬清，在士林失守後，爭搶市農會勢必得背水一戰。
台北市共有九個區農會，統一在二月十八日選出農會會員代表後，必須在三月五日前召開會員代表大會，推舉理事、監事與市農會代表，並由理事、監事於三月十四日前召開理監事大會推舉區農會理事長，市農會代表則參與五月的市農會選舉。
昨天上午，士林區農會率先召開會員代表大會，莊龍彥派系在九席理事中，搶下五席；在三席監事中，搶下兩席。有意角逐士林區農會理事長的葉文忠自信表示，雖然十四日之前才要推舉理事長，但他基本上已經贏了。
大安區、中山區亦在昨天下午開完會員代表大會，但因不像士林區一樣派系對立分明，理事長人選仍待理監事大會決定。其餘六個區農會則預計今天、明天陸續召開會員代表大會。
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