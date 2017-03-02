〈台北都會〉社子島標案說明會 里長：不尊重民意
〔記者郭安家／台北報導〕副市長林欽榮日前宣布斥資一千八百萬元，今年底將找國際團隊，規劃生態社子島開發案的景觀設計、智慧城市，但近日招標文件曝光，標案內容多為座談會、工作坊、國際論壇、成果發表會等。民進黨市議員何志偉質疑，市府過去已辦多場說明會，如今又砸大錢疊床架屋，卻不解決安置問題；福安里里長謝文加更說，這些活動無助居民，只是在為市府打廣告。
生態社子島規劃案，由台北市公園處編列一千兩百萬元，招標文件除要求計畫書等，還要求廠商於今年底辦四場國際論壇或活動，準備國際研討會手冊，並建議論壇地點在台北市區大型會議場所為佳，卻不在社子島當地。
至於社子島智慧建設研究規劃標案，由資訊局編列六百萬元預算，廠商除須提規劃、深度訪談資訊官員，也至少要開五場不同領域的專家座談會或工作坊，每場至少邀請兩位專家學者，但邀請的國外專家顧問名單，須經資訊局同意；最後再設說明網站、開記者會，將成果參展世界科技大會。
議員︰應正視拆遷安置問題
但謝文加認為，一千八百萬元標案無助居民，只是在行銷市府、打廣告，市府不願正視拆遷安置問題，為所欲為，「比秦始皇還鴨霸、比共產黨還可惡」，根本不尊重民意；今年三月地方環評說明會，將向環評委員陳情。議員何志偉表示，社子島原住居民要的是安置方案，除此什麼都不要，盼市府不要花納稅錢，到最後還是一場空。
專案辦公室︰標案屬開發規劃
社子島專案辦公室執行長易立民回應，兩標案屬於開發規劃，市府也會與當地民眾溝通，但標案與拆遷安置方式是不同面向。
至於開發期程，他表示目前未延宕，今年將同步完成社子島環評說明書、公開展覽，預計今年底、明年初送至北市環保局準備環評審查。
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