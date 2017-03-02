〈台北都會〉關渡平原「花田」搬家 議員批亂花錢
休閒農業開發案告吹
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲承諾投入兩億元在關渡平原規劃「休閒農業」。礙於當地產權複雜，全面徵收所費不貲，工務局今年先編列四千五百萬元「商借」私地打造花田，引入觀光財；但私地主意願低，全案告吹。工務局考量預算執行率，花海地點移至「北投士林科技園區預定地」，預計世大運登場前完成、今年底後撤除。
花海從8月世大運開始 年底就撤
對此民進黨市議員林世宗表示，上週與市長碰面聊到此事，柯文哲仍以為關渡平原要打造花海，尚不知道政策早已轉彎，由於當天人多，他不好意思直接「洗臉」。國民黨市議員陳重文則批評，公園處應該開拓他法，協助農民生計，而非為了消化預算，使出「五鬼搬運法」巧立名目，開議後將予以譴責！無黨籍市議員林瑞圖也罵，在科技產業專區闢建花海，不僅與地目不符，活動結束後撤場，更是「一次性預算」、浪費公帑！
佔地約八百公頃的「關渡平原」，產權零碎，私地主約兩萬人；由於地目為「農業區」，現況多種植二期稻等作物。但農耕靠天吃飯、收益不穩，當地引領期盼開發。
台北市長柯文哲去年三月視察關渡平原時承諾，願編列兩億元協助開發。經北市府內部評估，朝以「花田為主」的休閒農業方向開發，並由工務局水利處負責整合私地主、工務局公園處編列四千五百萬元預算執行此案。
水利處長楊明祥解釋，都市計畫變更之前，當地只能維持農業活動，因此朝「花卉精緻農業」方向開發，盼打造台北新景點、引入觀光財。考量防洪、交通等因素後，水利處選定靠近捷運忠義站旁的土地營造花田；但私地主整合困難，去年八月宣告計畫失敗。
花海移師北投士林科技園區
據了解，市議會已通過預算，公園處考量預算執行率問題，重新規劃嶄新的「大地藝術季」，內容把「花田」改為「花海」、地點則移至「北投士林科技園區預定地」，預計八月世大運登場前完成。
公園處副處長黃淑如表示，預計本月向市長報告此案。依現行規劃，「大地藝術季」展期八月至年底；活動結束後，花海將全面撤除，以利「北投士林科技園區」二期工程動工。
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標題：〈台北都會〉關渡平原「花田」搬家 議員批亂花錢
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