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〈台北都會〉《基層農會選舉》三峽2參選人涉買票 27人到案

2017-03-02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三峽區農會昨進行理監事選舉，卻傳出林姓、李姓理事長參選人涉嫌買票綁樁，新北地檢署指揮法務部調查局新北市調處、三峽警分局，投票結束後兵分八路搜索三峽區農會、林男、李男等人住處，帶回林男、李男、會員代表等廿七人到案說明，全案朝違反農會法漏夜偵訊。

檢調接獲情資，三峽區農會林姓理事為選理事長，涉嫌以每票十到五十萬元向會員代表綁樁、買票，並於二月十九日會員代表選舉投票完畢後，招待當選的多名會員代表環島旅遊，希望會員代表能將票投給林男陣營推舉的理監事人選，並讓林男順利當選理事長；另一名李姓理事長參選人為求順利當選，亦涉嫌以廿萬元向多名農會代表參選人買票，尋求支持。

檢調將再深入調查釐清，林姓、李姓理事長參選人涉嫌行賄金額，及有多少農會代表收賄，雙方如何約定、收錢方式等，全案擴大偵辦中。

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