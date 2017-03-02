〈台北都會〉基隆中正公園 遊客怨狗黃金多

2017-03-02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中正公園國定古蹟二沙灣砲台入口的國民廣場，草坪美、花卉香，觀光休閒民眾多，但有民眾抱怨犬隻流竄、狗黃金遍布很掃興，尤其是小朋友還會被狗狗嚇到。

基隆市工務處公用科長楊志華表示，將請清潔工加強清潔，同時參考其他縣市作法，檢討公園是否禁止餵養。動保所長陳瑞濱說，已接獲多次反映，如果有攻擊性或皮膚病的毛小孩，一定會處理。

市府：擬禁止餵養毛小孩

余姓民眾等人指出，中正公園是基隆重要的觀光休閒景點，國定古蹟二沙灣砲台入口處的國民廣場也整理得「小而美」，花卉開得香，還有基隆KEELUNG的字樣，草坪也漂亮，小朋友喜歡在這裡玩耍。

不過，走進草坪裡發現有很多「狗黃金」，一不小心就踩到，感覺很掃興。經常在這裡運動的陳姓民眾說，國民廣場和二沙灣砲台經常有流浪狗流竄，小朋友常被狗狗嚇到，建議加強管理民眾在公園餵養野狗行為。