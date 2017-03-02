| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉基隆中正公園 遊客怨狗黃金多

2017-03-02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中正公園國定古蹟二沙灣砲台入口的國民廣場，草坪美、花卉香，觀光休閒民眾多，但有民眾抱怨犬隻流竄、狗黃金遍布很掃興，尤其是小朋友還會被狗狗嚇到。

基隆市工務處公用科長楊志華表示，將請清潔工加強清潔，同時參考其他縣市作法，檢討公園是否禁止餵養。動保所長陳瑞濱說，已接獲多次反映，如果有攻擊性或皮膚病的毛小孩，一定會處理。

市府：擬禁止餵養毛小孩

余姓民眾等人指出，中正公園是基隆重要的觀光休閒景點，國定古蹟二沙灣砲台入口處的國民廣場也整理得「小而美」，花卉開得香，還有基隆KEELUNG的字樣，草坪也漂亮，小朋友喜歡在這裡玩耍。

不過，走進草坪裡發現有很多「狗黃金」，一不小心就踩到，感覺很掃興。經常在這裡運動的陳姓民眾說，國民廣場和二沙灣砲台經常有流浪狗流竄，小朋友常被狗狗嚇到，建議加強管理民眾在公園餵養野狗行為。

廣告
  • 基隆中正公園國民廣場草地野狗流竄。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正公園國民廣場草地野狗流竄。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
保健食品誇很大 麗基被罰75次

新北市衛生局公布一○五年食品、藥物及化妝品違規廣告，中和區麗基公司買斷「愛之味健字號紅神孅」健康食品，自製廣告宣稱「持續使用十週可減少體脂肪…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：〈台北都會〉基隆中正公園 遊客怨狗黃金多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.