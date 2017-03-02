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〈台北都會〉板橋忠孝國中校舍改建 爭設地下停車場

2017-03-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋區忠孝國中興建至今逾四十年，有六棟校舍被鑑定出耐震係數不足，氯離子含量過高，教育部核定補助兩億三千萬元經費，將拆除重建，校方希望更改原計畫，將須補強的校舍忠孝樓一併拆除，騰出空間增設活動中心和地下停車場，滿足居民停車需求。

忠孝國中校長游玉英表示，全校學生約八百位，信義樓A、B棟、和平樓A、B、C棟及仁愛樓共六棟校舍，被鑑定為海砂屋，耐震係數不足，達到拆除重建標準，忠孝樓則須進行結構補強，為提供更優質的學習環境，爭取一併拆除，進行整體規劃。

市議員何博文指出，忠孝國中周邊多老舊社區，鄰近府中商圈，停車需求大，希望藉由校舍改建機會，增建地下停車場；此外，學校六年多前興建風雨操場，近日寒流來襲、陰雨綿綿，學童在外寒風刺骨，經協調，市府同意增設活動中心，往後師生不必再忍受風吹雨淋之苦。

立委羅致政表示，將爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」經費，協助學校增建地下停車場，透過校舍改建，一併解決校園安全及停車空間不足問題。

教育局永續環境教育科長劉美蘭說，忠孝樓從補強改為拆除，須調整原計畫，將把校方需求與修正計畫內容呈報中央，市府將盡力協助。

交通局停車管理科長金肇安認為，興建共構停車場具可行性，但須視改建規模而定，若拆除重建面積過小，不符經濟效益，將進一步評估。

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  • 板橋忠孝國中有六棟校舍須拆除重建。（記者賴筱桐攝）

    板橋忠孝國中有六棟校舍須拆除重建。（記者賴筱桐攝）

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