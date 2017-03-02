〈台北都會〉板橋果菜市場4月試營 採電子交易

2017-03-02

延宕23年 今年1月取得使照

〔記者賴筱桐／新北報導〕等待廿三年的板橋果菜批發市場，過去因土地取得及住戶拆遷補償爭議，全案一波三折，延宕至一○三年動工興建，目前已經完成，預計四月攤商進駐試營運，全場採用電子交易，將成為全台第一座綠建築及智慧果菜批發市場。

新北市政府農業局長李玟指出，大台北地區約七百萬人口，每日蔬果需求量約三千五百噸，台北市有兩座批發市場，新北市僅有一座三重果菜批發市場，三座市場每日總交易量兩千六百噸，需求尚不足九百噸，板橋果菜批發市場完工後，初期每日供應量五百噸，陸續增加至八百噸，其中蔬菜占六成。

目前新北市溪南地區果菜批發市場攤商，每到凌晨聚集在湳興市場周邊作業，卡車佔用道路卸貨，影響交通及市容，民國八十三年台北縣政府規劃板橋果菜批發市場，預定地坐落湳仔溝抽水站旁國有地，因經營主體數度變更，基地遭卅二戶佔用，補償無共識，爭議不斷，一○二年新北市府協調原住戶自行拆遷，換得優先進駐權，終於拍板定案，一○三年七月動工，今年一月取得使用執照。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，板橋果菜批發市場佔地四．一八公頃，建築物面積一．四四公頃，規劃三百六十五攤，設立拍賣區、批發理貨區及十二座大型冷藏庫，採綠建築及智慧建築設計；由於傳統現金交易須繳交保證金，偶有呆帳情形，未來批發市場採全場電子交易，透過銀行金融系統線上進行，以承銷卡自動扣款，即時回覆剩餘額度，可降低風險。

安置湳興市場周邊批發業者

江惠貞說，板橋果菜批發市場主要安置及輔導湳興市場周邊蔬果批發業者進駐，經書面審查與實際查訪，第一波兩百六十四攤符合資格，六十八攤待補文件，另規劃青農及有機拍賣專區。

板橋果菜市場推建小組總幹事謝開表示，攤商們都期待建立合法正規的交易環境，為消費者提供更多物美價廉蔬果；當年板橋果菜批發促進會與新北市青果商業同業公會板橋區共三百二十位會員，籌組板橋果菜市場推建小組推動此案，歷經廿多年努力，終有成果，不過原本市府承諾將會員列為優先承銷人，後來卻跟其他非會員攤商享有同等權利，令人感到不公。