〈北部〉胖卡開進社區 行銷壽豐農產

2017-03-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉農會改裝一輛貨車成為可愛的胖卡行銷專車，昨舉行啟用儀式，前行政院長張善政也到場支持。總幹事曾淑懿說，這輛胖卡除行銷在地農友各式農產，也將不定期前往各社區，協助配合各項婚、喪、喜慶、祭典活動，提供免費奉茶服務，希望用走動式行銷服務，讓壽豐鄉農會能走入社區，更貼近民眾，即時解決農友問題。

曾淑懿說，農村人口高齡化，想出結合「胖卡」行銷專車概念，將人力與資源送到社區，帶領農會團隊到社區服務，陪伴農村高齡長者，提供必要服務。小貨車在團隊集思廣益下，將各項農產品及本會特色圖案融入視覺CIS，成為一台活力、可愛的「胖卡」設置雙面電子LED跑馬燈系統，方便同時宣導政府相關農業政策資訊，以及關懷、食農教育等各項貼心服務，未來只要是公共資訊及有關農民權益與福利等資訊，都歡迎向農會聯繫協助發布。

胖卡行銷專車使用海鷗式上掀車門，貨架上除有當地、當季的農產品展售，還有山苦瓜茶、天仙果茶、蓮花茶、特調咖啡、黃金蜆精力湯、果艷西瓜汁、天然果醋飲等在地農產製成的飲料，可以免費提供民眾品嚐。農會指出，「胖卡」行銷專車服務專線03-8655111，服務時段：上班日的每日上午八點到下午四點。