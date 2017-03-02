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〈北部〉烏龍院漫畫巴士 帶偏鄉童玩漫畫

2017-03-02

巡迴花東16校 今天啟航

〔記者王峻祺／花蓮報導〕漫畫大師敖幼祥自籌一輛七人座小巴，搖身成為「行動漫畫教室」，昨日舉行啟用儀式，預計將在一年內與種子教師巡迴花東十六校，帶領偏鄉學子體驗畫漫畫樂趣，今天首站就會抵達豐濱鄉靜浦國小，志工盼能啟蒙孩子的畫畫天分「畫一張是一張！」。

打造漫畫巴士計畫，是敖幼祥駐地花蓮後，非常重要的一個夢想，歷經多年籌備，今年終於獲得企業及文化部支持，並自費買車、編教材及聯繫學校，從今日起將帶著志工群下鄉十六校，利用午休及放學時段帶著偏鄉學生畫漫畫。

敖幼祥說，漫畫巴士預計每月前進一所小學，除讓孩子接觸台灣漫畫，也能實踐「畫一張是一張」願景，教學時間預計三小時，前半段主要教漫畫表情、動作呈現及種類，第二階段則是帶領遊戲，讓孩子自己畫漫畫、猜成語。

他說，目前偏鄉小校學生數不多，希望竭盡所能提供機會，讓孩子多點藝術刺激，短時間內想要發掘有才華的學子不容易，但卻能夠透過「啟蒙」，享受畫漫畫的樂趣。

文化部人文及出版司簡任視察戴金蜜昨也受邀出席活動；她說，文化部很早就注意到漫畫巴士下鄉教學計畫，得知計畫啟動，立即參與合作、補助經費，讓偏鄉漫畫教學夢想得以實現。

敖幼祥烏龍院漫畫巴士，上半年度將前往花蓮靜浦、大進、卓樂、月眉國小及台東安朔、東海、嘉蘭、溫泉國小，下半年正著手與各校洽談中，預計再和八校合作。

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  • 打造漫畫巴士計畫，歷經多年籌備，今年終於獲得企業及文化部支持。（記者王峻祺攝）

    打造漫畫巴士計畫，歷經多年籌備，今年終於獲得企業及文化部支持。（記者王峻祺攝）

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