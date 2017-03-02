〈北部〉原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班

2017-03-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里高中廣告設計科三年級學生馬紅錦、簡孟杰及王佳惠，參加年國立高雄師大新成立的藝術產業學士原住民專班揮出全壘打，三人都順利錄取，其中馬、王二位學生都是從小由祖父母撫養長大，半工半讀且努力念書，成績優異。

馬紅錦說，能夠考上高師大好像夢一樣！希望未來大學四年可以學到更多知識，希望將來能讓原住民的藝術，傳播給更多人知道，成立自己的工作室，王佳惠、簡孟杰也說，未來也希望修教育學程，落實原住民藝術教育扎根。

國立高雄師大今年新設立「藝術產業學士原住民專班」，新設立的專班也吸引全國各縣市的原住民高中學生報名。廣設科主任張瑞怡說，三名錄取學生中，馬紅錦、王佳惠成長背景相似，從小就和阿公阿嬤相濡以沫，也因此十分懂事孝順，二人都申請學校擔任工讀生，半工半讀自己付學雜、生活費，減輕老人家負擔，放學後則幫忙作家事、照顧逐漸年老的祖父母，但二人仍然保持開朗積極的態度；至於簡孟杰則是很有設計天份，今年也代表學校參加全國技藝競賽廣告設計類競賽。

張瑞怡說，一得知有專班成立，就很鼓勵學生報考，而孩子們也抱著報答祖父母的心情一直努力下去，雖然一開始對自己比較沒有信心，但學生仍利用課餘時間加強學習，包括專業科目、專輯製作，輔導室也安排模擬面試讓學生先練習，看到學生打敗來自全國各高中原住民優秀學生，其中不乏來自美術班、藝才班學生，十分開心。