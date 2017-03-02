〈北部〉友善藝文環境 李賴：縣府還欠交代

2017-03-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕百果樹紅磚屋前年歷經熄燈事件後，宜蘭縣政府訂定「邀請優秀藝文人士進駐文化空間要點」草案，盼清楚界定藝文人士，以免收場地使用費方式，提供藝文空間，但事過境遷仍無下文，黃大魚兒童劇團執行長李賴認為，縣府欠藝文界一個交代，宜縣文化局長李志勇說，尚在謹慎研擬。

宜蘭縣文化局去年草擬「邀請優秀藝文人士進駐文化空間要點」，把藝文人士分三類，第一類是曾獲國家級文化獎項藝文工作者或團隊，第二類曾獲國家級藝文競賽前三名獎項、宜蘭文化獎、宜蘭獎者，第三類具發展潛力或本縣文化特色優秀團體或個人，進駐期間以五年為一期，期滿申請續約一次，藉由明文規定，營造友善城鄉的藝文環境。

李賴談起紅磚屋充滿不捨，掛記的是任務尚未完成，她認為，很多藝術人士、藝文團體被當作廠商對待，紅磚屋事件喚起公部門重視此事，不過，縣府應拿出具體行動，回應藝文界的期待。

李志勇說，去年下半年曾送要點到法規審查小組，但被退回修改，文化局將聽取各界意見，重新研擬相關要點，營造更友善的藝文環境。