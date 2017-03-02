〈北部〉百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
合約到期 黃大魚文化藝術基金會接棒
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市百果樹紅磚屋去年五月底才重新亮燈，現又投下震撼彈，黃大魚兒童劇團透過臉書粉絲專頁宣布，「又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜」，因合約到期昨天起交出經營權，由黃大魚文化藝術基金會接棒；作家黃春明說，「我不會離開。」
宜蘭縣政府以限制性招標方式，委託黃春明團隊黃大魚兒童劇團經營百果樹紅磚屋，前年遭宜蘭縣議員質疑縣府有圖利之嫌，事發當時，黃春明決定熄燈，全國藝文界人士錯愕之餘全力挽留，終於在去年五月重出江湖。
重新出發的紅磚屋，改由黃大魚文化藝術基金會經營咖啡餐點，黃大魚兒童劇團負責內容軟體，不料，所屬臉書粉絲專頁突然發文說，二二八是黃大魚兒童劇團在百果樹紅磚屋的最終日，接下來換上黃大魚文化藝術基金會伙伴接續承擔，協助黃春明在宜蘭的重要志業。
黃：兒童劇團人手較不足 活動會繼續
「我不會離開！」黃春明昨天受訪時說，百果樹紅磚屋活動會繼續，並加強說故事的內容，定期安排達人專家講座、週末親子說故事、播放懷舊電影，黃大魚兒童劇團人手比較不足，黃大魚文化藝術基金會人脈豐沛，長期以來支持他的藝文扎根，感謝基金會接下經營棒子。
黃大魚兒童劇團執行長李賴說，合約到期決定退出經營，行政程序上已是不同團隊接手，劇團受限於物力、財力、人力不足，很多事情有想法卻沒辦法好好做，黃大魚文化藝術基金會承接後，一定能做得更好。
宜蘭縣文化局長李志勇說，宜縣府去年用限制性招標，與黃大魚兒童劇團簽約，現在經營團隊改變，紅磚屋營運不受影響，希望新團隊入主後，建立更明確合作模式。
黃大魚兒童劇團一九九四年由黃春明創辦，二○○二年遷回宜蘭，致力於戲劇扎根，黃大魚文化藝術基金會二○○六年成立，建築師黃建興等十人共同捐助設立基金，協助黃春明的藝術及文化推廣工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
教育部頒定一○六學年度起，高中生每週兩天可於第一堂課前到校，國立苗栗高中則提前於這學期起，學子可在第一堂課及朝會前到校，「學習做自己時間的主…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- 花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手
- 歐巴馬夫婦回憶錄 版權逾18億
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 頎邦去年EPS3.07元 今年出貨旺
- 經典賽倒數 台韓仍「投」痛
- 綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡
- 安麗盃20年 今懷舊開戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 證券行情表、證券表格
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
標題：〈北部〉百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email