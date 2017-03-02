〈北部〉百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開

2017-03-02

合約到期 黃大魚文化藝術基金會接棒

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市百果樹紅磚屋去年五月底才重新亮燈，現又投下震撼彈，黃大魚兒童劇團透過臉書粉絲專頁宣布，「又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜」，因合約到期昨天起交出經營權，由黃大魚文化藝術基金會接棒；作家黃春明說，「我不會離開。」

宜蘭縣政府以限制性招標方式，委託黃春明團隊黃大魚兒童劇團經營百果樹紅磚屋，前年遭宜蘭縣議員質疑縣府有圖利之嫌，事發當時，黃春明決定熄燈，全國藝文界人士錯愕之餘全力挽留，終於在去年五月重出江湖。

重新出發的紅磚屋，改由黃大魚文化藝術基金會經營咖啡餐點，黃大魚兒童劇團負責內容軟體，不料，所屬臉書粉絲專頁突然發文說，二二八是黃大魚兒童劇團在百果樹紅磚屋的最終日，接下來換上黃大魚文化藝術基金會伙伴接續承擔，協助黃春明在宜蘭的重要志業。

黃：兒童劇團人手較不足 活動會繼續

「我不會離開！」黃春明昨天受訪時說，百果樹紅磚屋活動會繼續，並加強說故事的內容，定期安排達人專家講座、週末親子說故事、播放懷舊電影，黃大魚兒童劇團人手比較不足，黃大魚文化藝術基金會人脈豐沛，長期以來支持他的藝文扎根，感謝基金會接下經營棒子。

黃大魚兒童劇團執行長李賴說，合約到期決定退出經營，行政程序上已是不同團隊接手，劇團受限於物力、財力、人力不足，很多事情有想法卻沒辦法好好做，黃大魚文化藝術基金會承接後，一定能做得更好。

宜蘭縣文化局長李志勇說，宜縣府去年用限制性招標，與黃大魚兒童劇團簽約，現在經營團隊改變，紅磚屋營運不受影響，希望新團隊入主後，建立更明確合作模式。

黃大魚兒童劇團一九九四年由黃春明創辦，二○○二年遷回宜蘭，致力於戲劇扎根，黃大魚文化藝術基金會二○○六年成立，建築師黃建興等十人共同捐助設立基金，協助黃春明的藝術及文化推廣工作。