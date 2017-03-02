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〈北部〉竹縣7日徵才活動 逾2000職缺

2017-03-02

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣體育場七日有一場「用心栽職 培育薪契機」大型徵才活動，民眾可透過行動裝置掃描QR Code，上網查詢廠商資料與職缺，現場還有捐發票、贈樹苗、送愛心活動。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，這場徵才活動，七日上午十點到下午兩點在體育場登場，民眾可由竹北市福興東路二號門進入，有力成科技、欣興電子、喜來登大飯店等四十家企業，提供各類主管、工程師、品管員、技術員、儲備幹部、服務員等約二千四百七十五個工作機會。

其中科技業廠商佔八成，提供近二千個職缺，約半數職缺薪資三十K以上，其中翔勝企業更提供高階主管職缺，薪資從九十K起跳。

適逢三月植樹月，縣府農業處提供二千株樹苗，有茶花、桂花、山櫻花等，只要捐出一到三月無統一編號的發票兩張，即可換取一株樹苗，一人限領兩株，送完為止，捐出發票將全數捐給新竹縣聾啞福利協進會及新竹縣脊髓損傷者協會。

活動當天，縣府安排免費視障按摩宣導；新竹榮民服務處上午九點辦理「如何擁有健康的退休生活」講座，相關資訊可電洽竹北就業中心：03-5542564#3223劉先生。

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