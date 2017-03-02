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〈北部〉重車輾壓 新林路坑坑疤疤

2017-03-02

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉新林路才新闢一年多，卻在重車頻繁往來輾壓下，多處路面已經出現凹洞、裂痕，議員邱振瑋要求警方加強取締違規通行的大型重車，確保用路人安全。

警方表示，持續針對大貨車違規通行壓壞路面進行稽查取締，上月就會同寶山鄉公所查獲一家運輸公司的大型聯結車壓壞路面，鄉公所已要求把損壞路面恢復原狀，若屆期仍未完成修復，公所將求償。

邱振瑋質疑，這些載重量超大的大貨車未經申請許可，在寶山鄉境內的馬路橫衝直撞，有可能是載運廢土非法堆置，重車壓壞了路面，廢土也有可能污染環境，對寶山鄉而言是雙重傷害，應該要嚴加取締。

這些被重車壓壞的路面，有的已出現明顯坑洞，有的整塊呈帶狀往下凹陷，部分騎機車的民眾不小心經過時，都會感受到明顯的顛簸，如果下陷狀況更加惡化，將造成摔車受傷。

警方表示，已在部分大貨車經常通行的路段，安排經常性的稽查勤務，只要發現有大貨車違規行駛或載運來源不明的土方，一定會攔下進行詳細調查，也請附近民眾提高警覺，若發現有違規的大貨車損壞路面或影響交通安全，請通報當地員警前往處理。

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  • 新竹縣議員邱振瑋質疑，在寶山鄉新林路違規行駛的大貨車，是造成路面損壞的原因。 （記者蔡孟尚攝）

    新竹縣議員邱振瑋質疑，在寶山鄉新林路違規行駛的大貨車，是造成路面損壞的原因。 （記者蔡孟尚攝）

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