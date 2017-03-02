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〈北部〉竹市明志書院停車場 16年首次大修

2017-03-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動停車場再生計畫，包括明志書院、頂竹圍及赤土崎、綜合體育場、稅務大樓等五座公有停車場將一併改善，預計七月前全部完工。

市府交通處表示，五座停車場中，明志書院停車場是十六年首次大整修，昨天開工。市長林智堅表示，改善後將創新竹市公有停車場兩項首例，包括引進智慧尋車服務，可利用手機APP軟體或車位查詢機，得知車輛停放位置以及設置哺乳室、兒童遊戲區，預計六月完工。

民國九十年完工的明志書院停車場，有汽車格位六百一十個；機車格位八百個，因鄰近百貨公司及城隍廟等景點，是新竹市使用率最高的公有停車場，假日常一位難求，但因使用已十六年，建物老舊出現頂樓滲水、燈光昏暗、地坪破損等問題。

改善工程即日起施工，由七樓往下逐層進行，施工項目有地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新（包含車牌辨識系統、車位在席顯示、智慧尋車等），總工程經費約三千萬元，六月完工。

另4停車場將一併改善

市府表示，市府去年十一月起已陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔等停車場的改善工程。除明志書院外，頂竹圍及赤土崎、綜合體育場、稅務大樓等公有停車場也將一併改善，預計七月前全部完工。

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  • 新竹市明志書院停車場將大改造，未來將有智慧型停車服務和貼心的哺乳室、兒童室。 （記者洪美秀攝）

    新竹市明志書院停車場將大改造，未來將有智慧型停車服務和貼心的哺乳室、兒童室。 （記者洪美秀攝）

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