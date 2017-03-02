〈北部〉竹市明志書院停車場 16年首次大修
2017-03-02
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動停車場再生計畫，包括明志書院、頂竹圍及赤土崎、綜合體育場、稅務大樓等五座公有停車場將一併改善，預計七月前全部完工。
市府交通處表示，五座停車場中，明志書院停車場是十六年首次大整修，昨天開工。市長林智堅表示，改善後將創新竹市公有停車場兩項首例，包括引進智慧尋車服務，可利用手機APP軟體或車位查詢機，得知車輛停放位置以及設置哺乳室、兒童遊戲區，預計六月完工。
民國九十年完工的明志書院停車場，有汽車格位六百一十個；機車格位八百個，因鄰近百貨公司及城隍廟等景點，是新竹市使用率最高的公有停車場，假日常一位難求，但因使用已十六年，建物老舊出現頂樓滲水、燈光昏暗、地坪破損等問題。
改善工程即日起施工，由七樓往下逐層進行，施工項目有地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新（包含車牌辨識系統、車位在席顯示、智慧尋車等），總工程經費約三千萬元，六月完工。
另4停車場將一併改善
市府表示，市府去年十一月起已陸續完成東大、府後、北區行政大樓及牛埔等停車場的改善工程。除明志書院外，頂竹圍及赤土崎、綜合體育場、稅務大樓等公有停車場也將一併改善，預計七月前全部完工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
《延後到校時間》苗栗高中、文華國小 率先實施
教育部頒定一○六學年度起，高中生每週兩天可於第一堂課前到校，國立苗栗高中則提前於這學期起，學子可在第一堂課及朝會前到校，「學習做自己時間的主…
網友回應
熱門新聞
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 手機面板大風吹 AMOLED快取代非晶矽
- IS首嗆中 將發動「血流成河」恐襲
- 百貨食尚泰精采 舌尖層次豐富
- 腕錶盛裝 西服面料上手
- 反撲中職 日熱身賽總算開胡
- 川普首場國會演說 終於像個總統
- 警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤
- 川普新貿易政策 擬弱化WTO影響力
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
- 背痛不是骨刺 前列腺癌作怪
- 證券行情表、證券表格
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 正港「冰火」交融 義大利火山噴3天現奇景
- 末節爵士樂 魏少掃興喊卡
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
- 第一嬌點
- 《時尚舵手 再易手》5
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 《中英對照讀新聞》Pope Francis: It is better to be an atheist than hypocritical Catholic 教宗方濟各：當無神論者 好過當虛偽的天主教徒
- 校園輔導社工不足 43校違法
- 遭控謀殺金正男 越女喊冤「我沒罪」
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 「神偷」通緝犯 闖警察家中偷走私房錢
- 〈台股青紅燈〉股票比笨蛋多
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
- 據報川普訪英延後 英官方否認
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 《自由廣場》年金改革四點建議
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 帶妻祕飛泰國做試管 中國第一狗仔反遭偷拍
- 賞櫻食光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹市明志書院停車場 16年首次大修
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分