〈北部〉民批賣掉市中心精華地 苑裡公所︰籌建設經費

2017-03-02

230坪鎮有地規劃標售惹議

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所在通霄警分局苑裡分駐所旁有一塊鎮有地，面積約兩百卅坪，目前作為鎮公所免費巴士停車場，並有部分出租給八戶攤商。苑裡鎮公所規劃標售，以活絡財政作為其他建設資金來源，此舉引來爭議，甚至有民眾抨擊「市中心精華地要被賣掉」，不滿鎮公所作為。

苑裡鎮公所回應，苑裡鎮的建設必須持續，不能停頓，出售土地的目的，是為日後建設案挹注財源籌措經費，包括配合蔡英文總統的日照中心籌建政策、新建幼兒園等建設案，都是攸關鎮民福祉的計畫，這些相關計畫已經送交中央部會核定中，一旦核定下來鎮公所卻無配合款，建設計劃豈非胎死腹中。

苑裡鎮公所更直指，這些抨擊公所的言論是出自原有承租戶，因公所欲標售這塊鎮有地，於租約到期後，即不與續約，才引發反彈。公所強調，請相關人謹言慎行，若言論內容涉及不法將依法提告。

針對此事，有民眾表示，標售鎮有地是地方大事，突然獲悉要出售讓人意外，也認為，「真的需要一定要把土地賣掉不可？」可試試其他方式籌措配合款。也有鎮民認為，既然鎮公所出售鎮有地是為了鎮內發展，應該提出明確遠景讓民眾知情，公眾事務一定要「講清楚說明白」。

也有鎮民認為適當整建即可，保住菜市場攤商生計為重，畢竟經濟不景氣，加上市區停車空間不足，不如規劃為停車位比較實際。

鎮代會促公所先解決爭議

此鎮有地標售案，苑裡鎮公所於上個會期送交苑裡鎮代會審議，鎮代會認為，如果土地標售案出現爭議，必須先解決爭議，否則不可標售，要求鎮公所等爭議解決後，再行文通知鎮代會。