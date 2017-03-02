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〈北部〉桃園轉「黃燈」 夜間減壓供水

2017-03-02

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫供水區的新北市板新、林口與桃園、新竹四個地區，昨起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，台灣自來水公司也同步實施夜間減壓供水（每日晚上十一點至次日清晨六點）。水公司表示，夜間減壓供水對多數備有水塔的用戶影響不大，對於管線末端或地勢較高地區的民眾，建議適度儲水備用。

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位二三一．一四公尺（三月底營運規線的下限水位為二三○公尺），蓄水量一億三○二萬噸，蓄水率五十一．一七％。

近日降雨對紓解旱象效果有限，水利署已協請各區水利會配合降雨調節灌溉用水出水量，以節省農業用水；農糧署也鼓勵供水區農民配合調整水稻種植期間，延長受理休耕登記時間至十五日，也推出節水獎勵措施，只是，許多農民眼見農田被春雨灌飽，對於休不休耕，還舉棋不定。

第一階段限水措施開始後，行政機關及國營事業均帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要的用水。水利署也呼籲民眾節約用水，包括洗澡前的冷水可以收集利用，以淋浴取代盆浴，洗碗、洗菜用適量水在盆槽洗滌，避免直接沖洗等。

水公司表示，石門水庫水位若繼續下降，二階限水將對用水大戶、洗車業等造成衝擊，一旦水情再惡化實施三階限水，將採分區輪流供水，屆時所有用戶都會受影響。

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