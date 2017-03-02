| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用

2017-03-02

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪老街的「源古本舖」有一百八十餘年歷史，為建築保存完整的三進式格局，九十八年間登錄為歷史建築，一○一年獲文化部文化資產局補助完成第一進屋面修復，由於第二、三進也是年久失修，屋瓦、樑柱部分損毀，第二、三進修復及再利用工程昨天動工，由副市長游建華、屋主父女古乾桂、古正君等人於百年老厝四角敲下祈福的槌響，預計明年八月完工。

這幢老屋的前身為大溪知名老餅鋪「古裕發商號」，走過百年歷史，雖已不再經營糕餅，但在古家後代子孫的保存維護下，近年化身為大溪地區獨具歷史文化特色的藝術基地。

此次工程總經費達四千餘萬元，除由文化部、文化局補助，屋主也自籌十分之一的經費，未來的修復過程中，工地現場也將成為「歷史建築實境修復教室」，提供各大專院校建築及文化資產等相關系所做為實務教學場域，也計畫於修復後提供「精緻茶食」的糕點與茶飲，推廣雋永馨香的茶文化，也延續「古裕發商號」的糕點產業精神，對外提供一處充滿大溪聚落與和平老街故事的敘事場所。

廣告
  • 位於大溪老街上的「源古本舖」，為建築完整保存的三進式格局。（記者李容萍攝）

    位於大溪老街上的「源古本舖」，為建築完整保存的三進式格局。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
《延後到校時間》苗栗高中、文華國小 率先實施

教育部頒定一○六學年度起，高中生每週兩天可於第一堂課前到校，國立苗栗高中則提前於這學期起，學子可在第一堂課及朝會前到校，「學習做自己時間的主…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：〈北部〉大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.