〈北部〉大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用
2017-03-02
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪老街的「源古本舖」有一百八十餘年歷史，為建築保存完整的三進式格局，九十八年間登錄為歷史建築，一○一年獲文化部文化資產局補助完成第一進屋面修復，由於第二、三進也是年久失修，屋瓦、樑柱部分損毀，第二、三進修復及再利用工程昨天動工，由副市長游建華、屋主父女古乾桂、古正君等人於百年老厝四角敲下祈福的槌響，預計明年八月完工。
這幢老屋的前身為大溪知名老餅鋪「古裕發商號」，走過百年歷史，雖已不再經營糕餅，但在古家後代子孫的保存維護下，近年化身為大溪地區獨具歷史文化特色的藝術基地。
此次工程總經費達四千餘萬元，除由文化部、文化局補助，屋主也自籌十分之一的經費，未來的修復過程中，工地現場也將成為「歷史建築實境修復教室」，提供各大專院校建築及文化資產等相關系所做為實務教學場域，也計畫於修復後提供「精緻茶食」的糕點與茶飲，推廣雋永馨香的茶文化，也延續「古裕發商號」的糕點產業精神，對外提供一處充滿大溪聚落與和平老街故事的敘事場所。
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