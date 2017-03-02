〈北部〉8年級生「逃圍」 為舊市區找新可能
12日成立實驗空間
〔記者陳昀／桃園報導〕由一群大學剛畢業的八年級生組成的「桃步走」團隊，經過兩年多的努力，十二日將於桃園區舊市區成立實驗空間「逃圍」，除了探討、記錄舊市區曾經的繁華與精彩的文史資料，也將號召桃園青年返鄉，結合所學為舊市區尋找新的可能、劃設新的藍圖。「逃圍」（Tao-Way）的字形類似桃園，也有「突圍」、「突破困境」的意義。
名似桃園也盼突圍
一○三年暑假，當時仍就讀台大社會系的林采鴻發起營隊，邀請在地青年，以探索桃園的都市發展、外籍移工、環保等議題為起點，兩年多來因為持續舉辦活動，聚集了眾多成員，也在擴散與聚焦中找到方向。
另一名發起人蔡士豪說，「桃步走」的成員幾乎都在桃園長大，但大夥們聚集後才發現，自己對舊市區的印象，除了感覺沒落，其實並沒有很深入的了解，由於永和市場將發展為捷運綠線G08站，他們決定訪查、記錄，並發揚這裡所擁有的豐富人文與歷史。
林采鴻表示，桃園長期發展工業，藝文、教育等資源相對不足，舊市區就是區域資源相對剝奪的縮影，而在外地求學的經驗，讓他們感受到「離家」的容易和「回家」的困難，且勞動條件的惡化、物價與房價上漲等問題，都是現代青年們遭遇的困境，但政府都更的大幅變動，卻未必符合青年的需求，因此希望藉由「逃圍」這個實驗空間，聚集不同的觀點，突破舊市區沒落與被遺忘的困境，也希望能協助返鄉青年落地生根。
蔡士豪說，「逃圍」將是個結合共同創作、共同工作的新型態空間，將規劃主題活動、共同創作工作坊、「Know-How」小聚平台及系列課程等，把這座城市的故事繼續說下去。
「逃圍」將設於桃園區永樂街九十九號，過去執行企劃、空間營運的支出多為成員自掏腰包，為了繼續營運，成員們也在flying V網路平台募資，希望志同道合的朋友支持加入。
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標題：〈北部〉8年級生「逃圍」 為舊市區找新可能
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