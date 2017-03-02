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〈北部〉防染禽流感 慈湖天鵝「關禁閉」

2017-03-02

〔記者李容萍／大溪報導〕觀光客造訪大溪慈湖，除了觀看儀隊交接，湖中悠游的珍貴天鵝也是必拍景點，但二二八連假這幾天，民眾到慈湖卻遍尋不著天鵝蹤跡，經打探原來是近日H7N9禽流感疫情拉警報，卅多隻天鵝都被圈回鵝舍，暫停見客，免得接觸飛鳥而遭感染。此外，市府養護工程處昨天也通報各區公所加強宣導並禁止民眾於公園餵食禽鳥。

慈湖現由國防部後備司令部的慈湖大溪陵寢管理組維護與管理，管理單位早期為了妝點慈湖的湖面，引進西伯利亞純種的黑天鵝與白天鵝，並採取「軍事化管理」，這支「天鵝部隊」的腳環還有「兵籍編號」，經過繁衍，全盛時期黑天鵝達到九十七隻、白天鵝也有卅隻，但近年來隨著天鵝年紀老邁與染病死亡等因素，天鵝群已經凋零許多。

慈湖的天鵝群因禽流感警報而被「關禁閉」並非頭一遭，一○二年三、四月間及一○四年元月禽流感疫情蔓延時，這群天鵝也都曾被圈進鵝舍「閉關」，等到疫情稍緩後，天鵝群才又露臉游湖見客。

由於公園是民眾容易接觸到禽鳥的處所，也常有民眾在公園餵食可愛的松鼠或鴿子，但餵食行為不僅會造成公園生態失衡，更可能增加人畜或人禽疾病傳播的機會。

市府宣導 公園禁餵禽鳥

為此，各公所昨天也同步於各處公園張貼公告或懸掛布條，宣導並禁止民眾餵食禽鳥，若發現有人餵食禽鳥，會立即勸導，對於屢勸不聽者，將會同警方依「桃園市公園管理自治條例」開罰，得處一千二百元至六千元的罰鍰；民眾若於公園等處發現鳥類異常死亡，可撥打市府動物保護防疫處電話：332-6742轉31，或向公園管理機關通報。

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  • 二二八連假這幾天，民眾到慈湖遍尋不著天鵝蹤跡，原來是因近日禽流感疫情拉警報而被「關禁閉」。（記者李容萍攝）

    二二八連假這幾天，民眾到慈湖遍尋不著天鵝蹤跡，原來是因近日禽流感疫情拉警報而被「關禁閉」。（記者李容萍攝）

  • 大溪慈湖平日可見天鵝悠游湖中。（記者李容萍攝）

    大溪慈湖平日可見天鵝悠游湖中。（記者李容萍攝）

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