〈北部〉心手相傳由來

龍潭接中豐公路 可抵豐原「中豐路是中壢到豐原？」這是許多市民心中多年來的疑問。其實中豐路並非「中壢到豐原」，但從中壢區出發走中豐路，到龍潭區接上被稱為「中豐公路」的台三線道，確實可以抵達豐原。台三線道…