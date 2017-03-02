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〈北部〉心手相傳由來

2017-03-02

傳藝中心「心手相傳」公共藝術造型獨特，依照創作者陳姿文設計理念，400件浮動雕塑排列成古文的「心」字，長約6.6公尺，寬6.3公尺，構想來自傳統戲劇裡武生、武旦冠上延長動作表情的翎毛，利用風與水為動力，呈現水草搖曳情態。

另一部分「手」，長8.9公尺，寬4.1公尺，是284件浮在水面不繡鋼圓板排列而成，靈感源自水面荷葉因水波起落浮動，展現趣味，與園區親水景觀相映成趣。（資料來源：文化部公共藝術官方網站，整理：記者江志雄）

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2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
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