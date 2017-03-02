〈北部〉傳藝公共藝術「心手相傳」 身首異處

2017-03-02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕典藏藝術家庭社長簡秀枝在臉書PO文，抨擊宜蘭縣國立傳統藝術中心造價近五百萬元「心手相傳」公共藝術，因對營運獲利無補，作品主體就被移除，留下「身首異處」結局；傳藝中心說，正在評估保存及修復方式。

謝金河開砲後 夫人也批商業化

傳藝中心今年元月重新開幕，財信傳媒董事長謝金河最近走訪園區，事後發文批評「乏善可陳」，夫人簡秀枝也以「宜蘭傳藝重新開張，五百萬元公共藝術卻身首異處」為題PO文，點名傳藝中心成為政府ROT、OT䅁「偏商業、棄文化」負面案例。

簡秀枝指出，傳藝中心熱鬧有餘，但距離「傳承傳統藝術、共創善美生活」初衷，實在太遠，尤其公共藝術留殘片，老遊客感慨萬千。

她舉「心手相傳」為例，這是台灣當代藝術家陳姿文，二○○五年參加公開徵選中選作品，創作經費四百七十九萬元，作品有兩部分，「心」是碳纖維棒製成，「手」為不繡鋼板，狀似荷葉，飄浮水面。

簡秀枝認為，「心手相傳」意涵溫馨，但位在碼頭河道不易清洗，若遇颱風，拆卸保護繁複，淪為「爹不疼、娘不愛」累贅，園區ROT後，廠商有除去而後快的打算，然而礙於公共藝術法規，部分拆除，部分保留，應付法規要求；網友留言說，「哭泣的公共藝術」、「公家單位做事模式，令人大失所望」。

中心說明移除「心」「 手」將修復

傳藝中心主秘賴銘仁昨回應，「心手相傳」經颱風與潮汐影響，損及結構，曾邀創作者陳姿文勘驗，取得她的首肯後，去年暑假移除「心」結構物，保留「手」，中心正在評估如何保存修復，全聯去年九月才接手，與此事無關，至於被認為太過商業化，將要求業者改善。