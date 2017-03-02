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〈北部〉農會改選明朗 鳳榮、富里現任落敗

2017-03-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣九個基層農會昨舉辦會員代表大會選出理、監事，一級戰區鳳榮、富里、花蓮市農會「贏者全拿」，鎮長派黃榮和、前總幹事派張素華及屆退總幹事曾元德支持的蔣淑惠，都掌握九席理事；至於玉溪農會由農會派的副縣長蔡運煌之子蔡宗翰勝李素美，瑞穗鄉農會黃盛皇勝甘賢璋！

基層農會選舉上演地方派系大鬥法，由於基層農會選舉為三階段選舉，先選出會員代表、再選出理、監事、理事再互選理事長並遴聘總幹事，使得地方山頭、派系有許多「上下其手」空間！

雖然九日才要召開理事會、選出理事長、常務監事及遴聘總幹事，但理、監事名單昨天一出爐，選情已趨於明朗。

兩績優總幹事 未掌握理事席次

派系掌握席次最懸殊者為鳳榮地區農會、富里鄉農會，兩個農會現任總幹事張孟能、彭金山雖都是農委會公告的績優總幹事，卻於理、監事席次「全盤皆墨」，鳳林鎮長蕭文龍支持的黃榮和，抱走九個理事席次；富里鄉農會現任的彭金山出身水利會，雖有同樣來自水利會的副縣長蔡運煌支持，但選前卻「不樂觀」，前富里鄉農會總幹事張智超還銜命前往「護盤」拉票，但還是遭前農會總幹事陳榮聰派反撲，所支持的前縣議員張素華九席理事全勝。

瑞穗鄉農會因現任總幹事魏清河屆退，魏持中立態度，開放推廣部主任甘賢璋、供銷部主任黃盛皇競爭，上月選出會員代表時比數接近，但這幾天黃盛皇加把勁多拉到一席，以六比三勝甘賢璋。

玉溪地區農會選情更讓人眼花撩亂！原本要爭取連任的前總幹事彭子南，突以身體因素為由請辭，演變成玉里鎮長龔文俊支持的李素美同額競選局面，但彭派支持者暗中運作，總幹事人選日前浮出檯面，由水利會嫡系副縣長蔡運煌之子蔡宗翰出馬，並已掌握理事會五席，九日的總幹事遴聘李素美恐無法過關，將進入第二輪遴聘。

至於新秀地區、吉安鄉、壽豐鄉農會及光豐地區農會，四個農會都是總幹事爭取連任且同額競選，選情相對單純。

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