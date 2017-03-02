〈北部〉《延後到校時間》苗栗高中、文華國小 率先實施
2017-03-02
〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部頒定一○六學年度起，高中生每週兩天可於第一堂課前到校，國立苗栗高中則提前於這學期起，學子可在第一堂課及朝會前到校，「學習做自己時間的主人」；縣立文華國小也於昨天起，延後廿分鐘到校，為縣內第一所試辦的國中小。
苗高校長黃國峰表示，校規原定學生上午七點廿分到校，參加早自習，考量有不少同學來自外鄉鎮，通勤班車延遲等情形屢見不鮮，「延後到校」既已是政策，因此經校務會議通過，這學期起先行試辦。
黃國峰說，每週一、五上午七點四十五分為全校朝會，再扣除部訂的兩天，剩一天早自習，遂決定廢除早自習規定，於第一堂課及朝會前到校即可。
黃國峰指出，廢除早自習後並非「放牛吃草」，仍規劃有社團活動等，希望將時間的主控權還給學生，培養時間管理觀念，學習做自己時間的主人。
此外，文華國小到校時間由上午七點卅分，延後到七點五十分，放學時間也延後廿分鐘，為下午三點五十分，讓學童睡飽一點，或吃完早餐再上學，親子享受晨間時光。
文華國小校長陳正忠說，另為顧及家長上班，開放橋藝等社團教室，讓早到的學童稍候休息，並安排教職員、替代役看護，學校保全也於六點起到校巡邏。
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