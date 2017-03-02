〈北部〉水表後裝抽水馬達 水公司：違規
2017-03-02
〔記者蔡孟尚、黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕新竹地區昨天開始進入第一階段限水，有些位於管線末端或高亢地區的自來水用戶擔心水壓不足，想要加裝抽水馬達應急；但自來水公司提醒，用戶最好不要在水表後裝抽水馬達，以免造成巷道供水失衡。
自來水公司表示， 根據規定，用戶裝的抽水機，不得由受水管直接抽水，以抽水馬達直接抽水屬違規行為。
有不少人洽詢水電業者加裝抽水馬達，希望利用白天水壓較高時把水抽到頂樓的水塔裡，夜間減壓供水時就不會水壓不足或沒水可用。
自來水公司強調，自來水合理水壓為供水至住家二樓，住家二樓以上仍須裝置間接加壓用水設備，但部分住家把原設計的受水池及電動水機的間接加壓用水設備拆除，在高樓層感覺水壓不夠就自行在水表後加裝抽水馬達，可能造成巷道供水失衡。
自來水公司建議將原先設計含受水池、電動水機的間接用水設備裝回，以免自行加裝的抽水馬達故障，或影響鄰居用水衍生糾紛。
此外，自來水公司關西淨水場和一處被隨機抽樣的配水口（民宅接水端），去年八月一日被抽檢發現水中重金屬鋁的含量偏高，經研判，除了當地上游水質偏鹼，比較容易讓土壤中的鋁釋出，在處理原水所摻的混凝劑也含鋁有關，經處罰且改善後，去年九月六日複驗已符合飲用水標準。
新竹縣湖口鄉鳳山、湖南、勝利、中興、湖鏡等村，由於自來水的支援水量調度異常，位在高地約八、九百戶住家臨時停水，昨天下午四點已恢復供水。
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