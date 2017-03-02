〈北部〉休耕有獎 新豐代耕者恐慌憂賠慘
〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕農田正進入插秧季節，因應水情吃緊，農委會獎勵休耕，卻使新竹縣新豐鄉等地育苗、大佃農和代耕業者陷入恐慌，憂心已付出的成本付諸流水。
新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，一期若休耕，二期務必復耕，以一公頃秧苗成本一萬元、翻耕工錢一萬元計算，地主若臨時辦休耕，補償佃農或代耕業者後，二期仍得再付一次，恐划不來，請地主三思。
縣府農業處表示，農委會宣布二月十日前申報種稻有案，條件符合且有意願配合調整的農友，將給予休耕種植綠肥給付每公頃四．五萬元及每公頃二．五萬元節水獎勵金，三月十五日前可到戶籍所在地公所辦理。
鄭旭凱指出，新豐鄉擁有新竹縣最大水稻面積，一期稻作約一千兩百公頃中，半數以上為代耕。目前僅插秧二成多，多數農友三月才開始插秧。
不過，新豐鄉等地許多代耕都只有口頭約定，無正式租約，農委會臨時性的政策宣布，代耕業者擔心地主改辦休耕，陷入恐慌。
多名代耕業者表示，獎勵政策太晚宣布了，他們去年就著手前置作業，包括打田、翻耕、除草、下肥料、訂購秧苗等，目前就差田地整平後即可插秧，萬一地主改變主意申辦休耕，又不願補貼他們，一公頃將至少虧損兩萬元。
育苗業者也抱怨，農友預訂的秧苗早已育成，不少業者更早已從南部訂貨，若臨時取消訂苗，讓人措手不及，恐損失慘重。
新竹市農會總幹事鍾祥銘指出， 獎勵休耕政策太晚宣佈，很多農民都已插秧，無法申請休耕，未來若稻作結穗不好，僅能申請天然災害補助，幾乎是血本無歸， 他建議農委會破例讓農民一年不限一次辦理休耕。
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標題：〈北部〉休耕有獎 新豐代耕者恐慌憂賠慘
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