〈北部〉4區農會選出理監事 過程平和
2017-03-02
〔記者邱奕統、周敏鴻、謝武雄、李容萍／綜合報導〕桃園、大溪、楊梅、蘆竹區農會昨天召開新當選會員代表大會，會中各選出理、監事與市農會代表。四個區農會中，楊梅、蘆竹都只有一人表態爭取理事長；桃園、大溪在會員代表選出後，三巨頭人選大致底定，選舉過程平和。
大溪區當權派全上壘
大溪區農會理監事選舉採連記法投票，由各會員自由選出一至九名理事，九席理事均由現任理事長謝昌明方面掌握，對手派僅選上四席候補理事；應選三席的監事，選舉結果卻讓地方人士跌破眼鏡，曾任多屆理事長、屬在野派的陳義春，此番轉換跑道參選常務監事，結果僅得五票、意外敗選，三席監事同樣由當權派掌握；四席市農會代表也是由當權派掌握。
桃園區劉紘瑜握過半理事席次
桃園區農會理事長由現任理事長李建和對上前總幹事劉紘瑜，李建和推出前縣府農業局退休科長詹喜凱搭檔登記候聘總幹事，劉紘瑜與現任總幹事黃烱倫搭檔。在會員代表改選後，地方評估劉紘瑜派佔上風，昨天投票，劉紘瑜獲十八票、李建和獲十六票，均當選理事，但劉紘瑜掌握過半席次理事，並在三席監事中獲得兩席，屬劉派的吳德富可望當選常務監事，劉派另掌握三席市農會代表。
楊梅區農會表態爭取理事長者僅傅鑫財一人，登記候聘總幹事的只有現任總幹事周宗維；蘆竹區農會同樣由現任理事長錢得勝表態連任，總幹事候聘上也只有現任總幹事陳春郎登記，選情均很單純，選舉過程平和。
此外，大園、龜山、八德、龍潭區農會將於今天召開新任會員代表大會改選理、監事，明天為平鎮、新屋、觀音、復興區農會。
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