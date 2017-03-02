〈北部〉《小檔案》中豐路 非中壢到豐原
2017-03-02
龍潭接中豐公路 可抵豐原
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕「中豐路是中壢到豐原？」這是許多市民心中多年來的疑問。其實中豐路並非「中壢到豐原」，但從中壢區出發走中豐路，到龍潭區接上被稱為「中豐公路」的台三線道，確實可以抵達豐原。
台三線道的桃園市龍潭區到台中市豐原區路段，被稱為中豐公路，其中龍潭區內的路段也稱中豐路，與平鎮區中豐路相接，可通抵中壢區。
除了桃園市，用郵遞區號查詢，新竹縣的關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉也都可以查到有中豐路的門牌，但再往南走就沒有中豐路的門牌，換句話說，中豐路雖然可以接上「中豐公路」通抵台中豐原，但並非從中壢到豐原間的所有路段都稱為中豐路。
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