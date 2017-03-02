〈北部〉中豐路改以段命名 居民意見兩極
2017-03-02
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕市府民政局推動以「段」來整併貫穿中壢、平鎮與龍潭三區的中豐路路名，平鎮區中豐路擬改為中豐路北勢一段、龍潭區中豐路改成中豐路烏林段等，民眾對此意見兩極。贊成者認為「可避免各區都有中豐路而混淆」，反對者多是須變更住址的居民，他們說，屆時得變更門牌、證件等，徒增困擾。
跨越3區全長22.3公里 常混淆
中壢區環北路起的中豐路，有一小段改稱中原路，進入平鎮區後，又成為中豐路與中豐路一段，接著是中豐路南勢一段、二段與莊敬段、山頂段，進入龍潭區又叫中豐路，接著是中豐路中山段、上林段、高原段，全長約廿二．三公里。
由於中壢、平鎮與龍潭區都有中豐路，常造成混淆。民眾說，與他人相約在中豐路某處碰面時，如果沒說清楚是哪一區的中豐路，很可能自己跑到平鎮區的中豐路，對方卻跑到龍潭區中豐路，至少相隔十五分鐘車程。
民政局希望推動「以段來整併中豐路的路名」，規劃原來稱「段」的路段都不變，將中壢區中原路改為中豐路中原段，平鎮區中豐路、中豐路一段改為中豐路北勢一段、北勢二段，龍潭區中豐路改為中豐路烏林段等。
部分居民怕變更個資 很麻煩
可能受影響的居民則擔心，路名已沿用多年，他們都很習慣，若要變更，除了身分證件，還要變更信用卡、保單等民間金融機構的個人資料等，想起來就覺得很麻煩。
民政局長湯蕙禎表示，雖然道路名稱會整併變更，但家戶門牌號碼不會變，市府也會協助受影響的兩千九百餘戶家庭、八千一百餘人，利用電腦資訊系統主動協助變更各公務機關與相關事業單位如台灣自來水公司、台電公司等的資料，將居民不便降到最低。
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