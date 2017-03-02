〈中部〉國資圖公車站 將遷站蓋候車亭

2017-03-02

〔記者張菁雅／台中報導〕催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至三個月內完成候車亭。

國資圖前的公車站沒有候車亭，居民在站牌旁貼心放置數張椅子，讓老人、小孩可以坐著等車。江洪美梅表示，國資圖的使用者，大部分是小朋友或是去看報紙的長輩，看到他們等車時忍受日曬雨淋，實在很不忍。市長林佳龍一○四年在「行動市府新政說明會」上，讓里長可以針對里內所需，提出三個願望，江洪美梅的三個願望之首就是在該處設候車亭。

鄭功進指出，該案在一○四年九月曾邀請相關單位會勘，但因國資圖站後方土地已於一○三年委託國有財產署辦理估價標售，若要取得土地，交通局評估經費龐大，難以執行，地方建議距離原站址不到五十公尺處即是園道，有寬闊空間，可以遷站設候車亭。

鄭功進上週五邀集交通局再度會勘，交通局表示，已獲建設局景觀工程科及台電同意配合，將先遷移原有站牌至復興園道，觀察往來車流與人潮，如確定安全無虞且無不良反應，將在二到三個月內完成候車亭建置。