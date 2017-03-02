| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉國資圖公車站 將遷站蓋候車亭

2017-03-02

〔記者張菁雅／台中報導〕催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至三個月內完成候車亭。

國資圖前的公車站沒有候車亭，居民在站牌旁貼心放置數張椅子，讓老人、小孩可以坐著等車。江洪美梅表示，國資圖的使用者，大部分是小朋友或是去看報紙的長輩，看到他們等車時忍受日曬雨淋，實在很不忍。市長林佳龍一○四年在「行動市府新政說明會」上，讓里長可以針對里內所需，提出三個願望，江洪美梅的三個願望之首就是在該處設候車亭。

鄭功進指出，該案在一○四年九月曾邀請相關單位會勘，但因國資圖站後方土地已於一○三年委託國有財產署辦理估價標售，若要取得土地，交通局評估經費龐大，難以執行，地方建議距離原站址不到五十公尺處即是園道，有寬闊空間，可以遷站設候車亭。

鄭功進上週五邀集交通局再度會勘，交通局表示，已獲建設局景觀工程科及台電同意配合，將先遷移原有站牌至復興園道，觀察往來車流與人潮，如確定安全無虞且無不良反應，將在二到三個月內完成候車亭建置。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
國資圖公車站 將遷站蓋候車亭

催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：〈中部〉國資圖公車站 將遷站蓋候車亭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.