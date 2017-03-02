〈中部〉草湖溪高灘地營造 盼年底動工
2017-03-02
〔記者何宗翰／大里報導〕大里西南地區草湖溪擁有多種景觀樣貌，右岸銀聯一橋至美群橋即將完成自行車道，但沿線景觀較為單調雜亂，地方上希望能打造景觀廊道，立委何欣純昨天邀集第三河川局、大里區公所等相關單位會勘，要求三河局針對美群橋至美群國小段進行環境營造，希望年底能開始施工。
塗城里長黃仁耀表示，自行車道完成後，運動人口會增多，希望藉由高灘地整理及環境營造，藍帶與綠色生態結合，融入特有的水鹿文化，打造塗城社區成為溪南的生態、文化示範區。
何欣純表示，希望結合草湖溪的景觀特質，在不破壞原有水生動物棲息地的前提下，進行環境營造，要求三河局四月底前完成美群橋至銀聯一橋的高灘地整理，年中提報美群橋至美群國小段堤前、堤後營造計畫，年底前施工，並希望串聯草湖溪與大里溪自行車道。
三河局允諾先著手整理高灘地及年中提報營造計畫，並建議注入更多文化元素，於邊坡刻畫代表塗城里的水鹿圖騰，逐年施工完成草湖溪河岸整治。
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